В Ростове-на-Дону окажут финансовую поддержку пострадавшим при атаке беспилотника

Пострадавшие при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону получат единовременную выплату. Об этом заявил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Поручил главе Пролетарского района Киладзе З.М. оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:01 по московскому времени.

Скрябин рассказал, что в результате взрыва повреждены фасад здания и остекление квартиры на 17-ом этаже. Службы экстренного реагирования и управляющие компании в оперативном режиме принимают меры для устранения последствий происшествия, добавил он.

Незадолго до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.