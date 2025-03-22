Два человека пострадали при атаке дрона на жилой дом в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону при атаке беспилотника пострадали два жителя многоэтажки

В Ростове-на-Дону два человека пострадали при ударе беспилотника по многоквартирному дому. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:53 по московскому времени.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону «произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской». На место происшествия работают оперативные службы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.