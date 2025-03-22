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Немецкие власти рассматривают отмену пособий для украинских беженцев

Focus: в Германии могут отменить пособия для украинских беженцев
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IMAGO/Global Look Press

Немецкие власти рассматривают возможность отмены пособий для украинских беженцев. Об этом сообщает издание Focus.

«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — говорится в публикации.

По информации журналистов, члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ намерены обсудить вопрос о доходах беженцев для сокращения пособий вплоть до их отмены. Таким образом они хотят подтолкнуть украинских беженцев к поиску работы либо возвращению на родину.

Отмечается, что будущее правительство ФРГ под руководством Фридриха Мерца будет добиваться прекращения действия директивы ЕС по предоставлению убежища беженцам в 2026 году.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой.

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