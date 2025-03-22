Прокуратура отреагировала на удар беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от удара беспилотника по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:35 по московскому времени.

Личный контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.