В Краснодарском крае ликвидировали горение в обваловании резервуара на нефтебазе

На краснодарской нефтебазе ликвидировали горение в обваловании одного резервуара

Специалисты ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров нефтебазы, расположенной в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«По состоянию на 18:00 пожар продолжается на площади в 2050 кв. м», — сказано в сообщении.

По информации оперштаба, специалисты завершают тушение резервуара, вокруг него возгорание ликвидировано. В самом резервуаре площадь горения составляет около 800 кв. м. Второй резервуар продолжает гореть, площадь пожара оценивается в 1250 кв. м. В тушении принимают участие 473 человека и 189 единиц техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Изначально площадь возгорания составляла 20 кв. м.

При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.