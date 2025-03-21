Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родные Марии Ковальчук обвинили полицию Дубая в распространении фейков

Родные Марии Ковальчук назвали фейком версию полицию Дубая о ее падении с высоты
close
ae3marylu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родные украинской модели Марии Ковальчук назвали фейком версию полиции Дубая о том, что полученные ей травмы стали следствием падения с высоты. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как вошла на закрытую строительную площадку в одиночку и упала с высоты», — заявили в полиции Дубая.

Родные девушки настаивают на том, что в ОАЭ она подверглась сексуальному и физическому насилию. Что они планируют делать в сложившейся ситуации, не сообщается.

19 марта украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине в Дубае с множественными переломами конечностей и позвоночника.

По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук несколько дней насиловали, а затем выбросили.

Девушка обездвижена, она только шевелит губами. Ковальчук находится в реанимации. Никакой информации о прогнозах врачей нет.

Ранее в Москве мужчину задержали за попытку изнасилования в подземном переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами