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Мужчина пытался изнасиловать женщину в подземном переходе Москвы

В Москве мужчину задержали за попытку изнасилования в подземном переходе
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчину обвиняют в покушении на изнасилование. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в пешеходном переходе недалеко от Бескудниковского проезда. По версии следствия, обвиняемый напал на незнакомку и попытался изнасиловать ее. Помимо этого, он пытался совершить другие действия сексуального характера.

«Свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление и стала кричать», — сообщается в публикации.

Случайные свидетели произошедшего вызвали полицейских. Во время задержания мужчина применил насилие в отношении сотрудника МВД, подробности не уточняются.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о нападении на представителя власти. Фигуранту уже предъявили обвинения. Следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины.

Ранее в школе Петербурга подросток надругался над девятилетним мальчиком в туалете.

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