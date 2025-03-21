Суд арестовал начальника ГЦИТ Росгвардии Чепкасова

235-й гарнизонный военный суд принял решение о заключении под стражу Николая Чепкасова, руководителя Главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чепкасова Николая Сергеевича», — указано в документе.

При этом статья Уголовного кодекса, вменяемая обвиняемому, не уточняется.

Накануне сообщалось о задержании начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова.

Главный центр информационных технологий Росгвардии, возглавляемый Николаем Чепкасовым, играет критическую роль в деятельности ведомства, отвечая за развитие информационно-коммуникационных систем, внедрение электронного документооборота и государственных услуг, обеспечение межведомственного взаимодействия в цифровом пространстве, защиту от киберугроз и импортозамещение в сфере программного обеспечения.

Ранее полковнику Росгвардии Андрею Степину предъявили новые обвинения.