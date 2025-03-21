Стало известно, что случилось с украинской моделью, найденной на обочине в Дубае

Mirror: украинская модель Мария Ковальчук упала с высоты на стройке в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук упала с высоты на стройке в Дубае. Об этом сообщила газета Mirror.

Девушку, которую ранее объявили пропавшей без вести, нашли с серьезными травмами. По данным местной полиции, она проникла на закрытую строительную площадку и упала с высоты.

«Полиция продолжает тесно сотрудничать с семьей и соответствующими органами, чтобы оказать всю необходимую помощь», — говорится в заявлении.

20 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что на обочине в Дубае обнаружили украинскую модель Марию Ковальчук с множественными переломами конечностей и позвоночника.

По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук несколько дней насиловали, а затем выбросили.

Девушка обездвижена, она только шевелит губами. Ковальчук находится в реанимации. Никакой информации о прогнозах врачей нет.

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