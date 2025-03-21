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Сына Светланы Лады-Русь подозревают в организации нарколаборатории на квартире

Сына Светланы Лады-Русь обвинили в производстве мефедрона и хранении 10 кг веществ
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Telegram-канал Baza

Сына Светланы Лады-Русь (признана в РФ иностранным агентом) Илью Пеунова заподозрили в организации лаборатории по производству мефедрона в собственной квартире. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Обыск в квартире Пеунова прошел после наводки. По словам силовиков, в квартире мужчины были обнаружены элементы этой лаборатории и свыше 10 кг наркотиков. Отмечается, что мужчина был неоднократно задержан с наркотическими веществами. Его также направляли на лечение в наркологический диспансер. Сейчас Пеунов находится в СИЗО.

Мать Пеунова Светлана находится в международном розыске и заочно арестована в РФ, ее обвиняют в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в ХМАО многодетную мать арестовали за распространение наркотиков.Детей фигурантки передали органам опеки, так как отец семьи был арестован в прошлом году по делу о незаконном обороте запрещенных веществ.

Ранее в Шушарах наркоторговец убежал от полиции, бросив сумку с закладками.

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