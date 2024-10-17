В Шушарах наркоторговец убежал от полиции, бросив сумку с мефедроном и кокаином

В Ленобласти разыскивают наркоторговца, бросившего запасы товара и сбежавшего от полиции в Шушарах. Об этом сообщает 78.ru.

На днях сотрудники ДПС, патрулирующие 681-й км автодороги М-11 «Нева», решили остановить подозрительный Volkswagen Polo. Пока водитель отдавал полицейским документы для проверки, его пассажир сбежал, выбросив в окно поясную сумку с многочисленными свертками и четырьмя крупными пакетами, заполненными порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что наркоторговец перевозил около 70 граммов мефедрона и еще 600 граммов амфетамина и кокаина. Его объявили в розыск, водитель Volkswagen уже находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина выбросил из окна сверток с наркотиками прямо под ноги полицейскому.