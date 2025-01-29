В ХМАО многодетная мать распространяла наркотики и попалась полиции

В ХМАО суд избрал меру пресечения многодетной матери, которую подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает Лангепасский городской суд региона.

По версии следствия, 22-летняя девушка вместе с сообщником забрала из тайника запрещенные вещества, чтобы расфасовать в свертки и спрятать в других местах. В какой-то момент они привлекли внимание полицейских.

«При виде сотрудников в форме женщина призналась, что при ней находится запрещенное вещество, которое позже экспертным исследованием определено как наркотическое массой более 10 грамм», – сообщается в публикации.

Девушка заявила, что занималась реализацией наркотиков. Ее и знакомого, с которым они прятали наркотики, отправили под стражу на два месяца.

Детей фигурантки передали органам опеки, так как отец семьи был арестован в прошлом году по делу о незаконном обороте запрещенных веществ.

Ранее в Ярославле оштрафовали жителей дома, которые пожаловались на рекламу наркотиков.