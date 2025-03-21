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Спортзал в Петербурге пересмотрел дресс-код после критики в телеэфире

Спортзал в Петербурге пересмотрел дресс-код после обвинения в нарушении УК РФ
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Depositphotos

Спортзал Fitness Plaza в Санкт-Петербурге пересмотрел дресс-код после обвинения в нарушении УК РФ со стороны вице-губернатора города Игоря Потапенко . Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Критика политики администрации клуба в Санкт-Петербурге была связана с запретом на использование посетителями неслитных моделей купальников, что посчитали насаждением «норм шариата». В самом клубе не конкретизировали, каким образом был пересмотрен дресс-код заведения.

«Разрешенные и допустимые правилами клуба купальные костюмы исключают возможность случайного оголения различных частей тела посетителей», — заявили в пресс-службе Fitness Plaza.

По их словам, поводом для скандала из-за запрета на некоторые модели купальников в фитнес-клубе стала история девушки, которая «из раздевалки вышла в общую зону бассейна в полотенце на голое тело для следования в зону хамам», а затем посетила фитнес-клуб в мини-бикини. После замечаний клиентка расторгла договор с фитнес-клубом.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Потапенко заявил, что запрет на бикини может грозить спортзалу отзывом лицензии и закрытием.

Ограничения на использование раздельных моделей купальника было введено администрацией клуба в марте 2025 года. Вместо этого женщинам рекомендуется носить закрытые модели, такие как буркини. Запрет был аргументирован «дресс-кодом» заведения, возможным недовольством посетителей и присутствием детей в бассейне.

Ранее депутат Бессараб отказалась считать буллингом запрет на фото учителей в бикини.

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