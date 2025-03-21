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Запрет на бикини в петербургском спортзале назвали нарушением закона

Вице-губернатор Петербурга Потапенко: спортзал запретил бикини и нарушил закон
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Shutterstock

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко назвал нарушением закона запрет на бикини со стороны администрации спортзала Fitness Plaza. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Потапенко, владельцы спортзала, вероятно, нарушили Уголовный кодекс Российской Федерации.

«Если навязывание каких-то традиций, то извините: город наш гостеприимный, но здесь соблюдается закон и традиции Российской Федерации, а не иных других. Поэтому очень серьезный вопрос», — подчеркнул он.

Чиновник заявил, что запрет на бикини может грозить спортзалу отзывом лицензии и закрытием.

Ограничения на использование неслитных моделей купальника было введено администрацией клуба в марте 2025 года. Вместо этого женщинам рекомендуется носить закрытые модели, такие, как буркини. Запрет был аргументирован «дресс-кодом» заведения, возможным недовольством посетителей и присутствием детей в бассейне.

До этого психолог Любина призвала не оставлять фото в купальнике в анкете на сайтах знакомств.

Ранее депутат Бессараб отказалась считать буллингом запрет на фото учителей в бикини.

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