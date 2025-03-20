Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Скачет в бикини»: в Госдуме высказались о фотографиях учителей в купальниках

Депутат Бессараб отказалась считать буллингом запрет на фото учителей в бикини
close
Shutterstock

Негласный запрет на публикацию в соцсетях учителями фотографий в купальниках и бикини — это нормально и не является буллингом, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. За подобные снимки и аморальное поведение педагогов можно даже уволить, заявила она в пресс-центре НСН.

По мнению депутата, учитель — это святое слово, поэтому идущие в эту профессию должны понимать свою ответственность и быть готовыми к особым требованиям. Это распространяется и на поведение, так как аморальные поступки — повод уволить преподавателя, поскольку он подает пример и формирует восприятие детей, подчеркнула она.

«Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст? Учитель должен быть уважаем», — заявила Бессараб.

До этого министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что он против выставления фотографий учителей в купальниках, потому что учитель не должен становиться предметом общественного обсуждения. Он подчеркнул, что важно не провоцировать родителей, общество и школьников на негативную реакцию, и следует помнить, что есть нормы морали, которые не позволяют педагогам вести себя некорректно.

Ранее заведующую детсадом в Красноярске уволили после эротической фотосессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами