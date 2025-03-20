«Скачет в бикини»: в Госдуме высказались о фотографиях учителей в купальниках

Негласный запрет на публикацию в соцсетях учителями фотографий в купальниках и бикини — это нормально и не является буллингом, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. За подобные снимки и аморальное поведение педагогов можно даже уволить, заявила она в пресс-центре НСН.

По мнению депутата, учитель — это святое слово, поэтому идущие в эту профессию должны понимать свою ответственность и быть готовыми к особым требованиям. Это распространяется и на поведение, так как аморальные поступки — повод уволить преподавателя, поскольку он подает пример и формирует восприятие детей, подчеркнула она.

«Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст? Учитель должен быть уважаем», — заявила Бессараб.

До этого министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что он против выставления фотографий учителей в купальниках, потому что учитель не должен становиться предметом общественного обсуждения. Он подчеркнул, что важно не провоцировать родителей, общество и школьников на негативную реакцию, и следует помнить, что есть нормы морали, которые не позволяют педагогам вести себя некорректно.

Ранее заведующую детсадом в Красноярске уволили после эротической фотосессии.