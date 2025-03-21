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Депутат назвала невозможным запрет покупки жилья за наличные

Депутат Разворотнева: запрет покупки жилья за наличные нарушит права граждан
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Алексей Майшев/РИА Новости

Запрет покупки жилья за наличные станет нарушением прав граждан. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью для NEWS.ru.

«Те, кто прибегает к сделкам с наличными, очень часто не хотят светить деньгами, зачастую цена занижается, и для таких людей запретить их невозможно», — пояснила она.

По словам Разворотневой, запрет повлечет трансформацию сделок за наличные в договоры безвозмездного дарения и другие формы сделок.

Депутат заявила, что для обеспечения безопасности сделок для граждан, не занимающихся отмыванием денежных средств через куплю-продажу квартир, достаточно, во-первых, заниматься повышением финансовой грамотности и уровня осведомленности населения о современных инструментах для организации сделок с недвижимостью, а, во-вторых, расширить арсенал таких инструментов и сделать их доступнее, в частности устранив из них комиссионные платежи.

До этого ФНС усилила контроль за сделками с нерезидентами России за наличные.

Ранее риелтор Дымова рассказала о рисках купли-продажи недвижимости за наличные.

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