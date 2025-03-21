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Контртеррористическая полиция расследует пожар около Хитроу

Times: контртеррористическая полиция расследует пожар около Хитроу
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Global Look Press

Контртеррористическая полиция Великобритании присоединится к расследованию пожара рядом с крупнейшим аэропортом страны Хитроу близ Лондона. Об этом сообщает Times.

«Контртеррористическая полиция будет участвовать в расследовании пожара недалеко от Хитроу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи должны будут выяснить, есть ли признаки диверсии в пожаре на подстанции.

Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. В администрации аэропорта сообщили, что в здании произошло отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности полетов воздушную гавань закрыли на день, до ночи 21 марта. По сообщениям Telegram-канала SHOT, после пожара в Лондоне остались без света около 16 тысяч человек. Началась эвакуация работников ближайших предприятий.

Ранее Медведев удивился, что Россию не обвинили в пожаре в аэропорту Хитроу.

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