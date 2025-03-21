Медведев: с нетерпением жду, когда Британия обвинит Россию в пожаре в Хитроу

С нетерпением жду, когда власти Британии обвинят Россию в пожаре в аэропорту «Хитроу», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице социальной сети X.

«Я с нетерпением жду, когда Россию обвинят в пожаре в «Хитроу». Чего ты ждешь, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер?» — заявил он.

До этого Sky News сообщил, что аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. В администрации аэропорта сообщили, что в здании произошло отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности полетов воздушную гавань закрыли на день, до ночи 21 марта.

По сообщениям Telegram-канала SHOT, после пожара в Лондоне остались без света около 16 тысяч человек. Началась эвакуация работников ближайших предприятий.

Незадолго до этого сообщалось, что взрыв произошел в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который «видно за несколько километров». Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени. По данным Daily Mail, без электричества остались порядка 16 тысяч человек.

Ранее Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом.