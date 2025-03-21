Лондонский аэропорт Хитроу закрыли после взрыва на электроподстанции

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News.

«В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года», — сообщили в администрации аэропорта.

По информации Sky News, в ближайшие дни ожидаются «существенные сбои в работе аэропорта». Пассажирам рекомендовали не отправляться в аэропорт до его открытия.

«В настоящее время неясно, будут ли перенаправлены прибывающие рейсы и куда именно», — добавил телеканал.

Незадолго до этого сообщалось, что взрыв произошел в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который «видно за несколько километров». Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени. По данным Daily Mail, без электричества осталось порядка 16 тысяч человек.

Ранее в Ставрополе закрыли аэропорт после авиаинцидента.