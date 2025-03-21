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В Петербурге возбудили дело за осквернение могилы Евгения Пригожина

Россиянина будут судить за плакат с надписью «Петух» на могиле Пригожина
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Anton Vaganov/Reuters

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело по факту вандализма на могиле основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, обвиняемый Вячеслав Шведов привлечен к ответственности по статье УК РФ, предусматривающей наказание за надругательство над телами умерших и местами захоронения.

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года Шведов разместил плакат с надписью «Петух» на памятнике Пригожина на Пороховском кладбище и сфотографировался на его фоне с другим плакатом.

В сентябре прошлого года сторонники ЧВК «Вагнер» нашли и избили предполагаемых осквернителей могилы Евгения Пригожина, а также выложили результаты «беседы» в сеть. Предполагаемые вандалы заявили, что «повелись» на «украинскую провокацию».

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года в Тверской области, памятник на его могиле в Петербурге был установлен в июне 2024 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожин стремился завладеть ядерным оружием.

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