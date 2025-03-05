Лукашенко заявил, что Пригожин во время мятежа стремился завладеть ядерным оружием

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время поднятого им мятежа в июне 2023 года пытался получить в свое распоряжение ядерное оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Высказывания белорусского лидера из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит БелТА.

По словам Лукашенко, «Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке». Президент Белоруссии отметил, что он понял это в середине дня 24 июня. Лукашенко подчеркнул, что даже не думал, что Пригожин может дойти до «такого безумства».

Президент Белоруссии заявил, что российские власти не допустили бы подобного развития событий, которое было неприемлемо и для Запада.

По словам белорусского лидера, во время мятежа ЧВК «Вагнер» он сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности направить спецподразделения Белоруссии для укрепления защиты Москвы.

Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Петербурге установили памятную доску Евгению Пригожину.