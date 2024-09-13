«Будете молить о прощении»: «вагнеровцы» избили осквернителей могилы Пригожина

Неизвестные сторонники ЧВК «Вагнер» нашли и избили предполагаемых осквернителей могилы Евгения Пригожина, а также выложили результаты «беседы» в Telegram-канал «Кепка Пригожина». На ролике видно, что мужчинам крепко досталось — их лица в крови. Они заявили, что «повелись» на «украинскую провокацию». В полиции и СК Петербурга на инцидент пока не отреагировали.

В Telegram-канале «Кепка Пригожина» появилось видео двух избитых мужчин, которые, как утверждается, осквернили могилу основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Я приношу свои извинения, что повелся на украинскую…», — говорит первый, у которого из носа и рта идет кровь.

«Провокацию», — подсказывает ему снимающий.

«Украинскую провокацию, — соглашается мужчина. – И всем советую, чтобы так не поступали никогда».

«А то что с ними будет?» — спрашивает снимающий.

«То же самое, что и со мной», — отвечает избитый.

Второй мужчина сидит на земле возле дерева, его лицо тоже в крови. «Я не знал, что я делаю, мужики, честно», — говорит он.

В этот момент один из ведущих «допроса» пинает жертву по голове со словами «давай не тормози».

«Правда, честно, клянусь вам. Я не понимал толком. Я Славу (первый герой ролика. – «Газета.Ru») мало очень знаю. Он мне просто сказал, что бабки тебе будут», — сказал мужчина и добавил, что они «осквернили могилу Пригожина со Славой».

В Telegram-канале утверждается, что избитые осквернили могилу основателя ЧВК в июле 2024 года.

В том месяце захоронение подвергалась актам вандализма как минимум дважды. 20 июля бронзовая фигура Пригожина была облита белой жидкостью, в ее руку был вложен фаллоимитатор. 22 июля на могилу было наклеено три плаката: на двух было написано «Разведка ноем Степан Засунько» («Розвідка Ноєм» — это украинский Telegram-канал), на третьем одно слово — «петух».

После второго инцидента предполагаемый осквернитель могилы был задержан. Им оказался 36-летний уроженец Воронежа. Похоже, что на опубликованном видео в «Кепке Пригожина» именно он.

«Полтора месяца назад парочка шакалов решила, что у них получится исполнить заказ украинских кураторов и, совершив нападение на памятник Евгению Викторовичу, выйти сухими из воды», — пишут авторы поста в «Кепке Пригожина».

По их словам, первого поймали «через пару дней на попытке рецидива».

«После общения с добрыми людьми злодей осознал, что нападение на монумент оказалось критической ошибкой. Воодушевившись продуктивной беседой, хулиган решил поделиться впечатлениями на видео», — написали пригожинцы.

Второй мужчина, написали нападавшие, «выбрал путь крысы»:

«В страхе и ужасе пытаясь спрятаться, забился в самую глубокую нору. Но бесконечно скрываться не получилось, второй преступник тоже был выслежен».

Авторы также предложили следующий «вывод»:

«Совершая пакость, вы не станете героем украинского сопротивления, а будете ... сидеть с кровоподтеками, трястись и молить о прощении».

В полиции и СК Петербурга не отреагировали на пост и видео с избиением.

Бизнесмен, бунтарь, жертва авиакатастрофы

Евгений Пригожин — российский предприниматель и один из создателей ЧВК «Вагнер», которая участвовала в военных действиях в различных странах, включая Украину, Сирию, Ливию.

23–24 июня 2023 года Пригожин возглавил мятеж ЧВК «Вагнер» («марш справедливости»), в ходе которого вооруженные колонны прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, направляясь к Москве. По пути вагнеровцами был сбит один самолет и шесть вертолетов ВС РФ, 15 военнослужащих были убиты.

23 августа 2023 года Пригожин погиб в авиакатастрофе Embraer Legacy 600 рядом с селом Куженкино Тверской области.

Жертвами крушения самолета стали командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин («Вагнер») и еще восемь человек. 23 августа 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «О нарушении правил эксплуатации воздушного судна». Результатов его расследования нет до сих пор.