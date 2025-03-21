Минюст внес в реестр иноагентов знаменитого режиссера и экс-участника «Короля и Шута»

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов режиссера Ивана Вырыпаева и бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Помимо этого, список дополнили художник Станислав Комиссаров, наиболее известный под псевдонимом Слава ПТРК, писатель Михаил Шишкин, абхазская журналистка Низфа Аршба, а также учредитель абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа.

До этого Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Аллу Боссарт и политолога Германа Обухова.

По данным ведомства, 75-летние Боссарт и Обухов распространяли материалы иностранных агентов, сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

13 марта сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.