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Комитет Маска уличили в покупке голосов жителей Висконсина за $100

Axios: комитет Маска предлагает жителям Висконсина $100 за подпись против судей
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Nathan Howard/Reuters

Американский политический комитет Илона Маска America PAC запустил кампанию в Висконсине, предлагая избирателям $100 за подписание петиции против судей, которых президент США Дональд Трамп обвиняет в решениях, препятствующих реализации его политической программы. Об этом сообщает портал Axios.

«Политический комитет Илона Маска предлагает избирателям в штате Висконсин $100 за подписание петиции, выражающей несогласие с действиями «активистских судей» — темы, которую активно продвигает Дональд Трамп», — говорится в статье.

Эта инициатива, тесно связанная с предстоящими 1 апреля выборами в Верховный суд штата, нацелена на изменение баланса сил в судебной системе Висконсина, что может существенно повлиять на решения по таким вопросам, как законодательство об абортах, избирательное право и перераспределение избирательных округов.

America PAC и Building America's Future, поддерживаемые Маском, уже выделили около $20 миллионов на поддержку кандидата от республиканцев Брэда Шимела.

До этого сообщалось, что с начала работы администрации Трампа были уволены свыше 20 сотрудников судов по иммиграционным делам, а также минимум четыре руководителя высшего звена и пять — среднего звена в Исполнительном управлении по надзору за иммиграцией.

Ранее Маск заявил, что на него готовится покушение.

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