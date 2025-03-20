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Маск заявил, что на него готовится покушение

Маск сообщил о подготовке покушения на него из-за борьбы с мошенничеством
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск не исключил, что на него готовится покушение. Об этом миллиардер заявил в эфире телеканала Fox News.

Маск рассказал, что DOGE останавливает «ужасные растраты и коррупцию в правительстве», поэтому заинтересованные люди хотят ликвидировать его.

«Оказывается, когда вы отбираете у людей деньги, которые они получают мошенническим путем, они очень расстраиваются», — добавил он.

9 марта сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. В частности, в штате Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь центр.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Власти уже расследуют ряд инцидентов, квалифицируя их как террористические акты, добавила она.

Ранее компанию Tesla выгнали с канадского автосалона.

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