Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США начали увольнять судей по делам мигрантов

В США уволили судей по делам мигрантов после обещаний Трампа высылать нелегалов
close
Pexels

Министерство юстиции Соединенных Штатов отстранило от должности нескольких судей, которые занимались делами, связанными с иммиграцией, несмотря на более чем 3 млн накопившихся таких дел и обещания главы Белого дома Дональда Трампа бороться с нелегальной миграцией. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По информации телеканала, с начала работы администрации Трампа были уволены свыше 20 сотрудников судов по иммиграционным делам, а также минимум четыре руководителя высшего звена и пять — среднего звена в Исполнительном управлении по надзору за иммиграцией.

Отмечается, что в последние три года в США фиксировались рекордные задержки при рассмотрении дел об иммиграции. Исследовательская служба Конгресса уточняет, что в 2024 году году на рассмотрение управления, курирующего подобные суды, поступило свыше 1,8 млн новых дел, в результате чего к концу прошлого года общий объем нерассмотренных дел вырос до 3,6 млн.

14 февраля администрация президента США Дональда Трампа отправила находящимся в стране нелегалам валентинку с лицами самого Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Она опубликована в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Ранее минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за мягкого миграционного закона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами