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«Придется менять прическу»: врач об опасности втирания слаймов в волосы

Врач Нагайцева: слаймы ни в коем случае нельзя втирать в волосы
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ksenon_taylor/Telegram

Врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» прокомментировала новый тренд в соцсетях на использование слаймов (желеобразных игрушек) в качестве маски для волос. Специалист подчеркнула, что такие эксперименты опасны, поскольку можно не только испортить прическу, но и нанести вред коже головы.

«Слайм с волос снять практически невозможно, придется менять прическу. Никакого эффекта ламинирования он не даст. У меня уже был на приеме мальчик-подросток, которому в шутку залепили слайм в волосы — никто ничем не смог помочь, потому что это не вымывается», — рассказала Нагайцева.

Она добавила, что слайм может запечатать весь дерматит, создав парниковый эффект. Последствия, по ее словам, могут быть разные — от перхоти, зуда и жжения, до грибка кожи.

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова до этого предупреждала, что втирание слаймов в волосы может грозить алопецией. Она подчеркнула, что желеобразные игрушки не предназначены для волос.

Ранее россиян предупредили о риске облысения из-за стресса.

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