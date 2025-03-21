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Врач предупредила об опасных последствиях тренда на втирание слайма в кожу головы

Врач Галлямова: тренд на втирание слайма в кожу головы грозит алопецией
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ksenon_taylor/Telegram

Тренд на втирание слаймов (желеобразных игрушек) в кожу головы в качестве маски для волос, который распространился в интернете, может грозить тракционной алопецией. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

По ее словам, такой способ не поможет добиться усиленного роста волос и эффекта ламинирования, но может навредить.

«В медицине есть такое понятие, как тракционная алопеция. Это когда волос механическим путем выдергивается медленно, с усилием и тем самым повреждается волосяной фолликул, что может привести к облысению», — подчеркнула врач.

Она подчеркнула, что слаймы не предназначены для волос. Кроме того, смыть их с волос из-за густой консистенции будет крайне сложно, заключила Галлямова.

Врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что сильный эмоциональный стресс может серьезно ударить по здоровью человека, например, привести к выпадению волос. Помимо выпадения волос, гормоны стресса могут усугублять или провоцировать кожные заболевания кожи головы и тела (псориаз , себорейный или атопический дерматит), а также активировать аутоиммунные заболевания (гнездная алопеция, красный плоский лишай).

Ранее был назван необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью слайма.

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