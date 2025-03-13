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Россиян предупредили о риске облысения из-за стресса

Врач Васильева: на фоне стресса может выпасть более 60% волос
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Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

Сильный эмоциональный стресс может серьезно ударить по здоровью человека, например, привести к выпадению волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Васильева.

Как объяснила врач, за выработку гормонов стресса (кортизол, пролактин, адренокортикотропный гормон (АКТГ)) отвечают железы внутренней секреции. При сильном стрессе они приводят к спазму кровеносного русла и микроциркуляторного русла, окутывающих каждый волосяной фолликул.

«При спазме сосудов, окружающих волосяной фолликул, ухудшается поступление питательных веществ и нарушается насыщение фолликула кислородом. При длительном или хроническом стрессе это приводит к преждевременному прекращению фазы роста волоса, переходу в состояние покоя, и, как следствие, выпадению волос. Такой вид потери волос называют телогеновая алопеция — она может начаться через 1-3 месяца после перенесенного сильного эмоционального перенапряжения и затронуть более 60% волос», — предупредила Васильева.

Также она обратила внимание, что, помимо выпадения волос, гормоны стресса могут усугублять или провоцировать кожные заболевания кожи головы и тела (псориаз , себорейный или атопический дерматит), а также активировать аутоиммунные заболевания (гнездная алопеция, красный плоский лишай).

Ранее врач объяснил, что делать, если вены «пульсируют».

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