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Врач объяснила, почему не стоит злоупотреблять чипсами

Врач Черняева: чипсы содержат вредные для здоровья трансжиры
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Shutterstock

Употребление чипсов зачастую является психологической привычкой, подобной поеданию попкорна во время просмотра фильма. Однако злоупотреблять этим лакомством не стоит, поскольку оно содержит вредные для здоровья компоненты. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева.

«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание.

Накануне сообщалось, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям.

Он напомнил, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в список которых входят и чипсы.

Ранее россиян предупредили о вкусовом дальтонизме у детей от чипсов.

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