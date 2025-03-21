Врач объяснила, почему не стоит злоупотреблять чипсами

Употребление чипсов зачастую является психологической привычкой, подобной поеданию попкорна во время просмотра фильма. Однако злоупотреблять этим лакомством не стоит, поскольку оно содержит вредные для здоровья компоненты. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева.

«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание.

Накануне сообщалось, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести акцизы в 20% на чипсы и запретить их продажу детям.

Он напомнил, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в список которых входят и чипсы.

Ранее россиян предупредили о вкусовом дальтонизме у детей от чипсов.