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Мишустин назначил нового торгового представителя РФ в Британии

Мишустин назначил торговым представителем России в Британии Валерия Максимова
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валерия Максимова торговым представителем России в Великобритании. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Назначить Максимова Валерия Ивановича торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Одновременно с этим распоряжением Борис Абрамов освобожден от должности торгового представителя в Великобритании.

Как отмечается, Максимов ранее занимал должность торгового представителя в Канаде.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Великобританией и Европейским союзом конфискации замороженных активов России является маразмом. Дипломат сыронизировала, что два «субъекта», не находящиеся друг с другом в отношениях, делят деньги третьего «субъекта», также не находящегося с ними в отношениях.

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.

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