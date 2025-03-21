Житель Киева попытался поджечь банк за $1500 по указке мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале Вооруженных сил Украины.

Мужчину задержали с бутылкой с горючей жидкостью во время комендантского часа в Днепровском районе Киева после того, как он разбил окно банка. Ему 19 лет. Украинские силовики считают, что задание юноше дали представители российских спецслужб.

До этого сообщалось, что украинские мошенники стали присылать россиянам деньги и угрожать им.

Один из подписчиков канала прислал скриншот переписки с мошенником, который, угрожая ему «ситуацией в вашей большой стране», призывал его скинуть ему средства на одноразовый биткоин-кошелек в течение трех дней. Украинец отметил, что у него на родине его правонарушение считается «благим делом».

Замглавы МВД России Игорь Зубов заявлял, что спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, которые занимаются мошенничеством, выманивая у россиян их сбережения.

Ранее сообщалось, что в России за год стало на 60% меньше ложных минирований.