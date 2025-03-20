В России резко сократилось число ложных минирований

Mash: в России за год стало на 60% меньше ложных минирований

В России за год стало на 60% меньше ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной улучшения динамики были названы новые защитные алгоритмы, блокирующие подозрительные звонки. Фильтр блокирует слишком короткие номера, номера из экзотических стран и номера, попавшие в черный список. Требования об установке фильтров для спам-звонков с Украины российским операторам связи разослала Федеральная служба безопасности (ФСБ).

18 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством.

Документ был внесен в палату парламента правительством РФ в феврале. Он предусматривает формирование базы голосов мошенников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательную маркировку входящих звонков на экранах телефонов, право граждан отказываться от рекламных рассылок и звонков, а также запрет государственным органам и банкам на использование иностранных мессенджеров для связи с гражданами.

Ранее в России завели уголовное дело на подростка из Удмуртии за серию ложных сообщений о минировании.