Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги и угрожать им

Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги с припиской «За помощь ВСУ» и угрожать им обращением к российским правоохранителям. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Один из подписчиков канала прислал скриншот переписки с мошенником, который, угрожая ему «ситуацией в вашей большой стране», призывал его скинуть ему средства на одноразовый биткоин-кошелек в течение трех дней. Украинец отметил, что у него на родине его правонарушение считается «благим делом».

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин захотел наградить россиянку за отказ выполнить требования украинских мошенников, которые склоняли ее к шпионажу ради спасения ее мужа, оказавшегося в украинском плену.

Перед этим замглавы МВД России Игорь Зубов заявлял, что спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты.

Зубов добавил, что поддерживаемые Украиной кол-центры также занимаются мошенничеством, выманивая у россиян их сбережения.

Ранее в Санкт-Петербурге накрыли IT-базу украинских мошенников.