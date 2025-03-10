Эксперт связал с санкциями рост цен на овощи в России

Рост цен на овощи в РФ связан с санкциями и тарифами, которые ограничили доступ предпринимателей к базе семян. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.

«Из-за санкций в последние два года не хватает семян (99 процентов из них — импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, все это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен», — отметил эксперт.

Помимо этого, на рост цен влияет увеличение тарифов на электричество и газ, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур, а также сезонное сокращение предложения. Последнее перестанет оказывать существенное влияние на инфляцию уже весной, так как поспеет урожай в России, и увеличатся поставки из других стран.

До этого сообщалось, что средний чек на медицинские услуги в России за год вырос на 14,96%, до 4,5 тыс. рублей в декабре 2024 года. Больше всего на частную медицину тратят жители Москвы — средний чек там 7,2 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что США возобновили поставки кукурузы в Россию.