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Эксперты объяснили, чем полезны и опасны продукты из насекомых

Врач Зиннатуллин: продукты из насекомых могут вызвать аллергию
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Depositphotos

Продукты из насекомых, например, мука из сверчков, стали популярными не только в азиатских странах. Они содержат много белка — больше, чем в мясе и рыбе, однако могут представлять опасность для аллергиков, выяснили в редакции «Пятого канала».

Уточняется, что если у человека есть аллергия на креветок и раков, то пробовать продукты, приготовленные с помощью муки из насекомых, ему нельзя. Эксперты предупреждают, что смесь хитина и белка могут подействовать на организм так быстро, что даже скорая помощь не успеет приехать.

«Аллергические реакции могут быть самые разнообразные. От легких, например, крапивница и до серьезных, отека Квинке и развития анафилактического шока, который может привести даже к летальному исходу», — предупредил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Владелец сверчковой фермы в Новосибирске, директор компании «Энтопротеин» Евгений Демидов до этого говорил, что россияне вряд ли начнут в скором времени употреблять в пищу порошки из личинок насекомых в качестве белковой добавки. При этом он отметил, что сейчас около двух миллиардов людей едят насекомых из-за дефицита белка.

Ранее вице-премьер Абрамченко заявила, что россиян не нужно кормить продуктами из сверчков.

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