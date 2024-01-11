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Власти отказались кормить россиян сверчками и личинками

Вице-премьер Абрамченко: россиян не нужно кормить продуктами из сверчков

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Depositphotos

Нет необходимости в том, чтобы кормить жителей России продуктами из сверчков и личинок насекомых, убеждена вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Абрамченко, на Западе стали использовать продукты из насекомых в попытке найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, поскольку не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. В России же из насекомых предлагают делать корма для рыбы.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить», — сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что в РФ достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.

В начале декабря минувшего года издание «Подъем» со ссылкой на заявление главы ставропольской компании Антона Стокоза сообщило, что в России в ближайшем будущем появится возможность приобрести быстроразваривающуюся лапшу, изготовленную из сверчковой муки. При этом жители Ставрополя, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга уже имели возможность попробовать эту лапшу на презентации.

Стокоза объяснил, что сверчковая мука содержит 75 граммов белка, в то время как обычная мука содержит всего 5 граммов. Кроме того, сверчковая мука богата железом, кальцием и необходимыми аминокислотами. Компания планирует начать продажи на онлайн-площадках с середины декабря, а также открыть собственные розничные точки.

Ранее эксперты оценили перспективу перехода россиян с обычного мяса на насекомых.

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