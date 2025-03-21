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В Челябинской области ФСБ нашла нелегальное производство подслушивающих устройств

В Златоусте ФСБ накрыла незаконное производство устройств для прослушки
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Златоусте Челябинской области сотрудники ФСБ обнаружили нелегальное производство подслушивающих устройств, которые маскировали под флеш-накопители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, силовики задержали директора одного из производственных предприятий, расположенных в городе. По информации правоохранителей, с января 2020 года по октябрь 2024-го подозреваемый организовал производство устройств для прослушки. Микрофоны предназначались для скрытого прослушивания разговоров в различных организациях и для подслушивания разговоров частных лиц.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

До этого в Московской области пресекли незаконный оборот икры. Группа сообщников организовала подпольный цех на территории промзоны в подмосковных Люберцах. Там они расфасовывали имитированную икру по банкам, а затем под видом настоящей сбывали на территории Московской области и в соседние регионы.

Ранее полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя в Ленобласти с 4 тоннами продукции.

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