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В Подмосковье полицейские накрыли цех с фальсифицированной икрой

В Подмосковье полицейские раскрыли цех с поддельной икрой и изъяли 6 тонн товара

В Московской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа сообщников организовала подпольный цех на территории промзоны в подмосковных Люберцах. Там они расфасовывали имитированную икру по банкам, а затем под видом настоящей сбывали на территории Московской области и в соседние регионы.

«Полицейские на производстве и в складских помещениях изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками, пустые емкости. Также обнаружена красная и черная икра, расфасованная в жестяные и стеклянные банки, на которые не нанесена информация, предусмотренная законодательством России», — рассказала Волк.

Общий вес изъятой продукции составил более шести тонн.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» УК РФ. Установлены предполагаемые организаторы криминального бизнеса — ими оказались двое иностранцев и россиянин, проживающий в Подмосковье.

Ранее в Липецкой области полиция раскрыла цех с контрафактным алкоголем.

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