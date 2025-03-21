На горящей нефтебазе в Краснодарском крае взорвался резервуар

В Краснодарском крае при взрыве на горящей нефтебазе пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:18 по московскому времени.

Двое пожарных получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, уточнили в штабе. Их доставили в медицинское учреждение.

Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти произошел в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара. Огонь распространился еще на один резервуар.

В настоящее время огнем охвачены два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, добавили в штабе.

В тушении пожара участвуют 456 человек, задействована 181 единица техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказской начался пожар.

Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

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