РИА Новости: при атаке украинской армии на ГИС «Суджа» никто не пострадал

Подрыв Вооруженными силами Украины газораспределительной станции «Суджа» в Курской области не привел к человеческим жертвам, пострадавших также нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время специалисты проводят оценку масштабов повреждений.

По данным Следственного комитета России, 20 марта ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции «Суджа», причинив объекту существенные повреждения. Атака, по мнению ведомства, носила целенаправленный характер. СК уже возбудил уголовное дело по факту теракта на станции.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинских военных по ГИС «Суджа» в Курской области демонстрирует нежелание Киева к мирному урегулированию.

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.