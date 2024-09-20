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Раскрыты потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 370 военнослужащих на Курском направлении

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 370-ти военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий за сутки среди прочего были уничтожены шесть артиллерийских орудий, миномет, а также станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и семь автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15300 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 124 танка, а также 56 боевые машины пехоты. Операция по уничтожению формирований украинской армии на Курском направлении продолжается.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в начале наступления на Курскую область украинские силы сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. ВСУ понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

Ранее в США назвали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом.

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