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В Барнауле глыба льда упала на восьмилетнюю девочку

В Барнауле восьмилетний ребенок пострадал от падения с крыши глыбы льда
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Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Алтайском крае восьмилетний ребенок пострадал после падения наледи с крыши. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Германа Титова. На кадрах с места видно, как по улице идут двое взрослых и двое детей. Когда наледь начинает падать, старшие бегут под крышу здания, затем их примеру следуют младшие, но девочка падает на землю.

Школьница попала в больницу, где у нее диагностировали ушибы головы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Пермском крае директор школы не выжила после того, как на нее упал снег. Женщина решила расчистить крышу, но на нее обрушилась лавина. Спасти ее не удалось.

Ранее на Сахалине глыба льда с крыши пробила балкон в квартире.

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