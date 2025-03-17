Директор школы из Пермского края пострадала, расчищая снег на крыше, ее не спасли

В Пермском крае лавина из снега упала на директора школы, ее не спасли

В Пермском крае 56-летняя директор школы не выжила после схода снега с крыши. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, педагог чистила крышу своего частного дома от снега, но в какой-то момент «на нее сошла лавина». В результате она оказалась под завалами и не смогла самостоятельно выбраться.

Женщину нашли только на следующий день. Другие учителя обратили внимание на то, что коллега не выходит на связь, и обратились к участковому. Тот обнаружил педагога около дома, но спасти ее не удалось.

В управлении Следственного комитета по региону организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что женщина проработала учителем более 35 лет. Она стала директором школы в 2024 году, накануне инцидента она готовила мероприятия, связанные со столетием учебного заведения.

У женщины остались два сына, один из них тоже является педагогом.

Ранее в Дагестане глыба льда спикировала на женщину с ребенком и попала на видео.