В Прикамье мужчина сломал женщине позвоночник из-за собак без намордников

Жительница Прикамья попала в больницу после конфликта с мужчиной в магазине. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Чусовском. По версии следствия, 29-летняя женщина зашла в торговую точку с собаками без намордников. Это вызвало недовольство у 42-летнего покупателя, который сделал хозяйке замечание.

«Обмен оскорблениями быстро перерос в драку, в ходе которой чусовлянка оказалась облита пивом, повалена на пол и избита», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая попала в больницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, сам фигурант вину не признал. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Воронеже местный житель избил мужчину собакой, с которой тот прогуливался. Нападавший схватил небольшого питомца за поводок, и ударил им оппонента.

Ранее в Братске бродячая собака искусала трехлетнего мальчика.