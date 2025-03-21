Воронежца избили его же собакой во дворе из-за конфликта с местным жителем

В Воронеже во время драки мужчина избил человека собакой

В Воронеже местный житель напал на гулявшего с собакой человека. Об этом сообщает «TV Губерния Воронеж».

Инцидент произошел в ЖК «Современник». На кадрах с места видно, как между мужчинами возник конфликт, в какой-то момент один стал избивать другого. Позже нападавший схватил животное за поводок и ударил им пострадавшего.

Судя по видео, в драку пытались вмешаться мальчик и еще один человек, но разнять мужчин не удавалось.

По словам местных жителей, нападавший не в первый раз ведет себя агрессивно.

«Он копается вместе с бомжами в мусорках, выламывает калитки, постоянно что-то бубнит себе под нос — явно не здоров», – поделились местные жители.

По их словам, он учил детей бить животных.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который оттаскал собаку за ошейник и ударил о пол в подъезде. В какой-то момент животное боялось выходить из лифта, но хозяин вытащил его.

Ранее в Ярославле сын избил мать из-за сорванного крана в квартире.