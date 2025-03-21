Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ возобновить поставки газа из РФ через «Северный поток»

Bild: для поставок газа из РФ в Германию «Северный поток» могут передать США
close
Jens Büttner/Global Look Press

Контроль над газопроводом «Северный поток — 2» могут передать под управление США для возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом сообщает газета Bild.

Германия рассматривается как основной бенефициар подобной сделки, с потенциальной выгодой для производителей сельскохозяйственной техники и сырьевых компаний. Депутат бундестага Томас Барейс выразил уверенность в возможности возобновления закупок российского газа после заключения такого соглашения, его позицию поддержал вице-президент ХДС Ян Хайниш.

Однако эта идея не находит единодушной поддержки. Немецкий политик, член СвДП и доктор философии Мари-Агнес Штрак-Циммерман критически оценила интерес ХДС к возобновлению поставок, рассматривая это как противоречие стремлению Германии к энергетической независимости от России.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что дискуссии о восстановлении работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию являются «совершенно неправильным направлением».

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами