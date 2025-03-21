Bild: для поставок газа из РФ в Германию «Северный поток» могут передать США

Контроль над газопроводом «Северный поток — 2» могут передать под управление США для возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом сообщает газета Bild.

Германия рассматривается как основной бенефициар подобной сделки, с потенциальной выгодой для производителей сельскохозяйственной техники и сырьевых компаний. Депутат бундестага Томас Барейс выразил уверенность в возможности возобновления закупок российского газа после заключения такого соглашения, его позицию поддержал вице-президент ХДС Ян Хайниш.

Однако эта идея не находит единодушной поддержки. Немецкий политик, член СвДП и доктор философии Мари-Агнес Штрак-Циммерман критически оценила интерес ХДС к возобновлению поставок, рассматривая это как противоречие стремлению Германии к энергетической независимости от России.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что дискуссии о восстановлении работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию являются «совершенно неправильным направлением».

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.