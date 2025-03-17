Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-канцлер ФРГ: восстановление «Северного потока» будет неправильным направлением

Хабек считает неправильным направлением дискуссии о запуске «Северных потоков»
close
Jens Büttner/Global Look Press

Дискуссии о восстановлении работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию являются «совершенно неправильным направлением». Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры Роберт Хабек, передает Reuters.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной все еще продолжается.

«Поэтому я думаю, что разговоры о потенциале «Северного потока — 2» или «Северного потока — 1», если он будет восстановлен, — это совершенно неправильное направление дискуссии», — сказал Хабек журналистам в Брюсселе.

Вице-премьер подчеркнул, что Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость страны от России. Министр считает, что урок, который страна усвоила в 2022 году, может быть забыт.

На прошлой неделе немецкое издание Correctiv писало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами