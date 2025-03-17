Вице-канцлер ФРГ: восстановление «Северного потока» будет неправильным направлением

Дискуссии о восстановлении работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию являются «совершенно неправильным направлением». Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры Роберт Хабек, передает Reuters.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной все еще продолжается.

«Поэтому я думаю, что разговоры о потенциале «Северного потока — 2» или «Северного потока — 1», если он будет восстановлен, — это совершенно неправильное направление дискуссии», — сказал Хабек журналистам в Брюсселе.

Вице-премьер подчеркнул, что Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость страны от России. Министр считает, что урок, который страна усвоила в 2022 году, может быть забыт.

На прошлой неделе немецкое издание Correctiv писало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален.