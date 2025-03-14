В России сделали заявление о возобновлении поставок энергоносителей в Европу

Новак: экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока не актуален

Возобновление поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» пока не стоит на повестке дня, то же самое можно сказать и о поставках газа «Северным потокам». Об этом агентству Reuters заявил вице-премьер России Александр Новак.

«На данный момент этот вопрос снят с повестки дня», — подчеркнул он.

Российский вице-премьер заявил, что не ожидает быстрого решения вопроса об экспорте российского газа в Европу после взрывов на «Северных потоках» в 2022 году.

Новак также сообщил, что на данный момент не ведутся переговоры о возобновлении поставок российской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Германия и Польша прекратили закупки нефти у Москвы в 2023 году из-за конфликта на Украине, а Венгрия и Словакия продолжают закупать нефть у России.

Агентство Bloomberg сообщало, что США обсуждают с Российской Федерацией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах.

Накануне немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания украинского конфликта.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то для Европы может быть обеспечена «газовая труба», и европейцы смогут получать дешевый российский газ.

Ранее FT заявляло, что Россия и США работают над перезапуском «Северного потока – 2».