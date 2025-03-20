Жительницу Крыма задержали по подозрению в госизмене за сбор данных о военных объектах

В Крыму местную жительницу задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве сообщили, что 28-летняя местная жительница вступила в один из украинских каналов в мессенджере Telegram и предложила свои услуги по сбору данных о расположении военных аэродромов, техники Вооруженных сил РФ и другой информации, интересующей украинскую сторону.

Как установили сотрудники службы, этот канал использовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ, осужденный был подписан на Telegram-каналы украинских террористических организаций. В течение 2023 и 2024 годов мужчина неоднократно осуществлял переводы денежных средств в поддержку этих организаций.

Отмечается, что перечисленные средства были направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для армии Украины с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных сил России.

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